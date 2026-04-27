Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса
Треть россиян заявила, что не вступают в отношения из-за лишнего веса. Об этом со ссылкой на опрос сервиса доставки правильного питания Grow Food сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что из-за полноты респонденты также вынужденно отказались от секса (52%), плавания в море или бассейнах (44%), обновления гардероба (38%) и общения в соцсетях (19%).
В опросе приняли участие четыре тысячи человек. Из них 53% заявили, что не считают своё тело привлекательным, чаще всего в этом признавались зумеры (65%) и миллениалы (57%), а также мужчины (62% против 38% у женщин).
«Причинами для изменения внешности россияне чаще называют социальные факторы, нежели здоровье», — указали аналитики.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Песков: Возобновление боев на Ближнем Востоке не отвечает интересам стран
- Песков выразил уверенность в усилении дипломатической активности по Украине
- Булыкин оценил шансы сборной по футболу против Египта и Буркина-Фасо
- Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса
- ВС РФ продолжают создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях
- РФ ответила на 20-й пакет санкций ЕС расширением списка лиц с запретом на въезд
- Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей
- Дойдем до роботов: Как ИИ помогает стоматологам ставить диагнозы
- Врач предупредил о влиянии пластической хирургии на челюсть
- СМИ: Топ-менеджер «Яндекса» Лойтер погиб на рыбалке в Волгоградской области