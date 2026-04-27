Опрос: Треть россиян не вступают в отношения из-за лишнего веса

Треть россиян заявила, что не вступают в отношения из-за лишнего веса. Об этом со ссылкой на опрос сервиса доставки правильного питания Grow Food сообщает «Газета.Ru».

Работодателей призвали выдавать сотрудникам абонементы в спортзал

Отмечается, что из-за полноты респонденты также вынужденно отказались от секса (52%), плавания в море или бассейнах (44%), обновления гардероба (38%) и общения в соцсетях (19%).

В опросе приняли участие четыре тысячи человек. Из них 53% заявили, что не считают своё тело привлекательным, чаще всего в этом признавались зумеры (65%) и миллениалы (57%), а также мужчины (62% против 38% у женщин).

«Причинами для изменения внешности россияне чаще называют социальные факторы, нежели здоровье», — указали аналитики.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты с ожирением в России смогут получать хирургическое лечение за счет обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросЛюбовьЗдоровьеОжирение

Горячие новости

Все новости

партнеры