«Диарея, сыпь и смерть!»: Как Россия будет спасаться от эпидемии Эболы
Россия отправила специалистов в Уганду и успокаивает граждан «Санитарным щитом» и «Периметром», при этом россиян предупредили о смертельной опасности путешествия в экзотические страны.
Вслед за заражением пассажиров круизного лайнера хантавирусом мир столкнулся с новым вызовом – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации в Африке, где из-за вспышки лихорадки Эбола гибнут люди в ДР Конго и Уганде.
РОССИЯ ПРОТИВ ЭБОЛЫ: «ПЕРИМЕТР» И «ЩИТ»
Тревожные вести из демократической республики Конго (бывший Заир) начали поступать 15 мая. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в конголезской провинции Итури. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако на сегодняшний день проверяется информация по 246 заболевшим и 80 погибшим в ДР Конго, официально подтверждены восемь случаев. При этом ВОЗ объявила об эпидемии убийственной лихорадки и в ДР Конго, и в соседней Уганде, в столице которой, Кампале, подтверждены два случая заболевания Эболы и одна смерть.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что Эбола опаснее хантавируса.
«Эбола опаснее, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У нее больше шансов на распространение», - сказал Онищенко РИА Новости.
По его словам, глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно, хотя она опасна и заразна. При этом ситуация с ее распространением будет зависеть от контроля не только на границе РФ, но и на территориях, откуда могут произойти ее «завозы». Академик призвал россиян воздержаться от путешествий в экзотические страны.
«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», - подчеркнул Онищенко.
Со своей стороны, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, как Россия будет защищаться от африканской эпидемии.
«У России есть система “Санитарный щит” и автоматизированная система “Периметр”, которая не имеет аналогов в мире. Кроме того, у нас имеется многоуровневая инфекционная служба, работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Мы можем оказывать первую неотложную специализированную, высокотехнологичную помощь. Поэтому мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании. Думаю, что вероятность распространения вируса за пределы региона низкая, потому что сейчас есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и медицинского персонала», — отметил он.
Вместе с тем Викулов отметил, что эболовирусная инфекция характерна преимущественно для регионов Центральной и Западной Африки.
ОТ УГАНДЫ ДО США: ДИАРЕЯ, СЫПЬ И ПЕЧЕНЬ
Власти Уганды, пытаясь спастись от Эболы, уже попросили о помощи Россию. Роспотребнадзор подтвердил 18 мая, что помощь оказана будет, назвав причиной лихорадки ортоэболавирус Бундибуджио,
«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре заявили 17 мая, что на сегодняшний день отсутствует риск распространения Эболы на территории России, указав на все те же «Санитарный щит» и «Периметр».
По данным CBS, Эболой могли заразиться шесть граждан США, трое из которых находились в группе высокого риска.
Впервые вирус Эболы выявили в ДРК в 1976 году, с тех пор это уже 17-я вспышка. Летальность от этого заболевания составляет в среднем 50%, варьируясь в прошлые годы от 20 до 90%. К симптомам Эболы относят лихорадку, слабость, быль в мышцах и недомогание, вслед за которыми зараженного добивают рвота, диарея, сыпь, боль в животе и нарушений функций почек и печени, уточняют в ВОЗ.
Горячие новости
- За бывшего главу офиса Зеленского Ермака внесли залог
- World Gymnastics допустила россиян до турниров с флагом и гимном
- Решетников: Инфляция в России устойчиво замедляется
- В МВД назвали наиболее безопасные способы хранения денег
- «Диарея, сыпь и смерть!»: Как Россия будет спасаться от эпидемии Эболы
- Хуснуллин рассказал, что строительство трассы Джубга-Сочи отложили
- В Хабаровском крае восемь человек пострадали в ДТП с вездеходом
- «СТД - не партком!»: Как театральный Кодекс спасет Безрукова от критиков
- Хуснуллин: В России могут отказаться от бумажных строительных документов
- На юге Китая два человека погибли из-за землетрясения