РОССИЯ ПРОТИВ ЭБОЛЫ: «ПЕРИМЕТР» И «ЩИТ»

Тревожные вести из демократической республики Конго (бывший Заир) начали поступать 15 мая. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в конголезской провинции Итури. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако на сегодняшний день проверяется информация по 246 заболевшим и 80 погибшим в ДР Конго, официально подтверждены восемь случаев. При этом ВОЗ объявила об эпидемии убийственной лихорадки и в ДР Конго, и в соседней Уганде, в столице которой, Кампале, подтверждены два случая заболевания Эболы и одна смерть.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил, что Эбола опаснее хантавируса.

«Эбола опаснее, чем хантавирус, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У нее больше шансов на распространение», - сказал Онищенко РИА Новости.

По его словам, глобальное распространение лихорадки Эбола маловероятно, хотя она опасна и заразна. При этом ситуация с ее распространением будет зависеть от контроля не только на границе РФ, но и на территориях, откуда могут произойти ее «завозы». Академик призвал россиян воздержаться от путешествий в экзотические страны.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», - подчеркнул Онищенко.

Со своей стороны, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, как Россия будет защищаться от африканской эпидемии.