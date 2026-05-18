За бывшего главу офиса Зеленского Ермака внесли залог
Залог за арестованного экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесен в полном объеме. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд страны.
Отмечается, что за Ермака внесли все средства – 140 млн гривен, или $3,1 млн. В связи с внесением залога бывший чиновник будет освобожден из СИЗО, пишет RT.
Ранее суд арестовал Ермака по обвинению в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. Экс-главу офиса президента отправили под стражу на 60 дней с альтернативой многомиллионного залога. При этом Ермак заявлял, что у него нет средств для внесения необходимой суммы. Бывший чиновник содержался в СИЗО в платной камере, отмечает Ura.ru.
