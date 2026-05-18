Хуснуллин рассказал, что строительство трассы Джубга-Сочи отложили

Строительство скоростной автомобильной трассы Джубга-Сочи отложили на 1-2 года. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации. По мере того, как будет готов проект планировки из восьми этапов, власти рассчитают экономический и транспортный эффект каждого этапа.

«В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы. Поэтому мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо на 1-2 года», - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее вице-премьер заявлял о приостановке строительстве трассы Джубга-Сочи из-за вопросов финансирования.

Между тем Хуснуллин сообщил, что федеральную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени к концу текущего года, пишет Ura.ru.

