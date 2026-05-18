На юге Китая два человека погибли из-за землетрясения
18 мая 202607:51
Юлия Савченко
Как минимум два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая. Об этом сообщает Xinhua.
Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрировали в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В результате в районе Люнань в городском округе Лючжоу обрушились не менее 13 жилых домов. После землетрясения эвакуировали более 7 тысяч человек.
Отмечается, что после сейсмособытия госпитализировали четырех человек.
Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Северных Курил в Тихом океане, пишет 360.ru.
