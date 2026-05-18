В Хабаровском крае восемь человек пострадали в ДТП с вездеходом
Авария с гусеничным транспортером произошла в Хабаровском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Отмечается, что накануне на дороге Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын в Солнечном округе края попал в аварию транспортер, перевозивший специалистов на тушение пожара.
«Водитель и пассажир находились в кабине, остальные люди сидели сверху на транспортере. Пострадали восемь человек», - указано в сообщении.
По данным Госавтоинспекции, водитель 1965 года рождения во время поворота выбрал неправильную скорость транспортера, не смог войти в поворот на гравийной дороге и вылетел в кювет. Сидевшие сверху транспортного средства люди упали, двое попали под гусеницы транспортера. У четырех из восьми пострадавших тяжелые травмы, борт санавиации доставил их в больницу в Хабаровске.
Как отметили в Госавтоинспекции, транспортер принадлежит юридическому лицу, а у водителя не было прав управления.
Ранее в Тюмени пассажирский автобус протаранил пять припаркованных автомобилей, пишет Ura.ru.
