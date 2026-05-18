Хуснуллин: В России могут отказаться от бумажных строительных документов

Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил полный отказ от строительной документации в бумажном виде в России в ближайшие годы. Об этом зампред правительства рассказал в интервью РИА Новости.

По мнению вице-премьера, государству следует подталкивать компании к развитию новых технологий в строительстве.

«Например, я уже могу сказать, что мы морально готовы принять решение, чтобы с 2027 года не принимать документацию в бумажном виде. Просто вся документация - проектно-сметная, заключение экспертизы - только в электронном виде», - заявил Хуснуллин.

По его словам, такие изменения заставят всех перейти на программные продукты и вкладываться в технологии. Хуснуллин признал, что это жесткое административное давление. Однако он «морально готов» к таким шагам для более быстрого развития информационных технологий и повышения производительности труда.

Ранее вице-премьер заявил, что для поддержания высоких темпов строительства жилья в РФ можно удешевить недвижимость за счет использования домокомплектов, пишет 360.ru.

