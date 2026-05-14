Онищенко назвал «опасные» страны из-за хантавируса и холеры
Геннадий Онищенко в эфире НСН посоветовал россиянам проводить отпуск внутри страны.
Россиянам лучше не ездить в Аргентину и Индию из-за хантавируса и холеры, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Наши люди почему-то любят ездить туда, где страшно, где война или вирусы. Я советую не ездить в Аргентину, не надо проверять хантавирус или еще что-то. Я бы советовал оставаться в России на отпуск, но я в этом плане не профессионал. Говорят, что отдых в Сочи сегодня дороже, чем в Турции. У нас сейчас в моде Юго-Восточная Азия – Таиланд, Китай… Слава Богу, что в Индию не ездим особо, иначе холеру бы возили сюда самолетами. В любом случае туроператоры должны рассказать вам, какая обстановка в стране, куда вы едете, они обязаны дать страховку», - отметил он.
Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
