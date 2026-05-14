У хантавируса пандемического потенциала нет, несмотря на то, что он опасен для человечества, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«У этого хантавируса пандемического потенциала нет. Должны произойти изменения в генах и так далее. При этом хантавирус, который был выделен на лайнере, имел незначительные мутации. Это говорит о том, что этот вирус не против зайти на человеческую популяцию и заступить на вахту после ковида. Ковид тогда хорошо «подбодрили» и раскрутили. Хотя надо отметить, что хантавирус числится в перечне вирусов и микробов, которые могут быть опасны для людей. В данном случае никаких признаков того, что этот вирус был применен преднамеренно, нет», - отметил он.

Хантавирус носит эпизодический характер заболеваемости, вакцина против него не требуется, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

