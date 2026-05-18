ЭТИКА – НЕ ЭТИКА

Жалоба Безрукова была рассмотрена 28 апреля на заседании секретариата СТД, по итогам которого центральному аппарату Союза поручили разработать Кодекс профессиональной этики. Инициатором разработки Кодекса стал первый замглавы СТД Данияр Турусбеков. Редакция НСН обратилась за комментарием к г-ну Турусбекову, однако ответа мы не получили, а в пресс-службе СТД после запроса перестали выходить на связь.

«Согласно этому кодексу, театральный критик не имеет права писать о директоре театра, он имеет право писать только о спектаклях. В проекте этического кодекса есть пункт, что критик один раз предупреждается, что он неэтично поступил, а на второй раз его исключают из СТД. Это всех взорвало. Участники заседания говорили, что это недопустимо и им стыдно из-за того, что такой вопрос выносится на обсуждение», - рассказал источник НСН.

Когда эмоции несколько схлынули, участвовавший в скандальном заседании директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил НСН баталии вокруг будущего Кодекса, в котором должны быть очень четкие критерии.

«Я был на этом заседании и слышал об этом. Это очень серьезный и очень сложный документ, он должен быть обстоятельным. Я тоже иногда в своих социальных сетях критикую кого-то, но это не значит, что я нарушаю правила. К этому нужно подойти очень внимательно. Кодекс должен быть, но с четкими критериями. Надо дождаться решения, а потом комментировать», - отметил Крок.