«СТД - не партком!»: Как театральный Кодекс спасет Безрукова от критиков
Резонансный материал НСН взбудоражил театральных чиновников, которые срочно придумали свой Кодекс этики для запрета критики директоров и худруков театров...
Союз театральных деятелей (СТД) начал разработку Кодекса этики, призванного защитить руководителей театров от чрезмерной критики, после публикации НСН. Как сообщил знакомый с ситуацией источник НСН, бурная "дискуссия" разразилась после материала «Национальной Службы Новостей», в котором театральный критик Ольга Галахова высказалась о перспективах работы Сергея Безрукова во МХАТе имени Горького. Как стало известно НСН, Безруков счел высказывания Галаховой ударом по его репутации и призвал СТД принять меры в отношении критиков.
ЭТИКА – НЕ ЭТИКА
Жалоба Безрукова была рассмотрена 28 апреля на заседании секретариата СТД, по итогам которого центральному аппарату Союза поручили разработать Кодекс профессиональной этики. Инициатором разработки Кодекса стал первый замглавы СТД Данияр Турусбеков. Редакция НСН обратилась за комментарием к г-ну Турусбекову, однако ответа мы не получили, а в пресс-службе СТД после запроса перестали выходить на связь.
«Согласно этому кодексу, театральный критик не имеет права писать о директоре театра, он имеет право писать только о спектаклях. В проекте этического кодекса есть пункт, что критик один раз предупреждается, что он неэтично поступил, а на второй раз его исключают из СТД. Это всех взорвало. Участники заседания говорили, что это недопустимо и им стыдно из-за того, что такой вопрос выносится на обсуждение», - рассказал источник НСН.
Когда эмоции несколько схлынули, участвовавший в скандальном заседании директор Театра Вахтангова Кирилл Крок подтвердил НСН баталии вокруг будущего Кодекса, в котором должны быть очень четкие критерии.
«Я был на этом заседании и слышал об этом. Это очень серьезный и очень сложный документ, он должен быть обстоятельным. Я тоже иногда в своих социальных сетях критикую кого-то, но это не значит, что я нарушаю правила. К этому нужно подойти очень внимательно. Кодекс должен быть, но с четкими критериями. Надо дождаться решения, а потом комментировать», - отметил Крок.
СТАНИСЛАВСКИЙ И ДУЭЛЬ
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, который так же участвовал в скандальном заседании секретариата СТД, рассказал НСН, что руководство любого театра воспринимает любую критику как личное оскорбление:
«К сожалению, для любого режиссера или актера любая критика в его адрес, даже самая аргументированная, почти всегда воспринимается, как личное оскорбление. Это досадно, но с этим ничего поделать нельзя. Поэтому вопрос этики, с одной стороны, наиважнейший, а с другой – здесь очень трудно определить грань, если решать будут актеры. В моей личной практике не раз случалось, что режиссеры, актеры переставали здороваться, начинали отворачиваться при встрече. Один директор театра уже сколько лет после моей статьи до сих пор не здоровается и отворачивается, когда сталкивается со мной. Я к этому уже привык, но здороваться при встрече – это этика или нет? Задаться этим вопросом можно, но что-либо сформулировать, к сожалению, будет очень сложно», - предупредил ректор.
По словам Заславского, пока никто не знает, каким должен быть Кодекс этики.
«Речь не идет о том, что проект Кодекса этики будет готов к 8 июня (когда будет следующее заседание секретариата СТД. – Прим. НСН). Наоборот, все согласились с тем, что это очень серьезный вопрос и никаких сроков здесь ставить не нужно. Должна быть проведена серьезная работа. Нужно понять, что мы считаем вопросами этики, что может быть названо нарушением этики, какие здесь могут быть санкции и могут ли он вообще быть, ведь СТД – это не партком или профком, куда можно кого-то вызвать и обсуждать его действия. Работу над кодексом будет вести Союз театральных деятелей, при этом сверху никто нам никаких модельных, этических хартий не присылает. Борис Николаевич Любимов на секретариате СТД вспомнил один эпизод из истории театра. Когда умер выдающийся театральный критик Абрам Эфрос, на его похоронах выступал Станиславский. Он сказал, что, когда читал статьи Эфроса, не раз хотел вызвать критика на дуэль, но сейчас он произносит слова в честь великого театрального критика. Обидчивость любого художника естественна и понятна, но проходит время и Станиславский признает это, скорее, подвигом театрального критика - его способность писать то, что ты думаешь, даже ошибаясь», - указал собеседник НСН.
Вместе с тем он отметил, что СТД сейчас поддерживает все инициативы театральных критиков.
«СТД стал соучредителем Гильдии театроведов, театральных критиков и театральных издателей, Союз поддерживает нашу премию "Театральный роман", поддерживает наш театральный журнал. Поэтому я думаю, что конкретная история, связанная с публикацией "Национальной службы новостей", рассосется и станет понятно, что если кто-то считает оскорбительными критические статьи, даже очень жесткие, для этого есть суд. При этом доказывать все надо повседневной работой», - добавил Заславский.
По данным источника НСН, участники заседания сошлись во мнении, что секретариат СТД – это не то место, где должны рассматриваться претензии руководителей театров к критикам.
В начале марта министр культуры РФ Ольга Любимова объявила, что худрук Губернского театра Сергей Безруков теперь будет еще и художественным руководителем МХАТа имени Горького. В начале апреля информагентство ТАСС сообщило, что директор Губернского театра Лариса Вильясте станет гендиректором МХАТа, сменив на этом посту Елену Булукову.
Ольга Галахова рассказала тогда НСН, что считает «проблематичным» будущее МХАТа. По ее мнению, в первые годы при новом руководстве кассу этому театру будет делать антреприза Безрукова, к качеству которой есть вопросы. Она также высказала мнение, что успехи Губернского театра при Безрукове могли бы быть весомее. После этого дело дошло до скандального обсуждения нашей статьи в СТД, а первый замглавы СТД Данияр Турусбеков и вовсе ударился в бега от НСН.
Продолжение следует...
