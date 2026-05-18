Решетников: Инфляция в России устойчиво замедляется
Инфляция в России устойчиво замедляется, аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики становится больше. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК.
«Инфляция действительно устойчиво замедляется - год к году 5,5 процента на 12 мая», - указал глава Минэкономразвития.
Этот показатель ниже, чем в конце прошлого года.
По словам Решетникова, по итогам I квартала индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 4% в годовом выражении, а в обрабатывающих производствах он стал меньше на 0,6%. Как отметил министр, ценовое давление со стороны поставщиков на розничный рынок снижается.
«Также видим по первому кварталу, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению. То есть сейчас все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения ДКП», - заявил министр.
Ранее Решетников доложил президенту Владимиру Путину, что за три года экономика России выросла на 10%, инфляция при этом снизилась до 5,6%, пишет Ura.ru.
