World Gymnastics допустила россиян до турниров с флагом и гимном
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с спортсменов из России и допустил их до участия в турнирах с флагом и гимном. Об этом говорится в сообщении организации.
Заседание комитета прошло 16-17 мая в Шарм-эль-Шейхе.
«Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов», - указали в федерации.
Объединение напомнило, что такие меры действовали с февраля 2022 года.
Ранее Объединенная федерация борьбы (UWW) разрешила белорусским и российским спортсменам участвовать в соревнованиях с национальной символикой, пишет Ura.ru.
