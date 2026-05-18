World Gymnastics допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) снял ограничения с спортсменов из России и допустил их до участия в турнирах с флагом и гимном. Об этом говорится в сообщении организации.

Заседание комитета прошло 16-17 мая в Шарм-эль-Шейхе.

«Европейская комиссия приняла решение немедленно отменить все ограничения, действовавшие в отношении российских и белорусских спортсменов», - указали в федерации.

Объединение напомнило, что такие меры действовали с февраля 2022 года.

Ранее Объединенная федерация борьбы (UWW) разрешила белорусским и российским спортсменам участвовать в соревнованиях с национальной символикой, пишет Ura.ru.

