Сегодня Россия готова успешно бороться с лихорадкой Эбола, однако риск ее попадания из Конго, где сейчас зафиксирована вспышка заболевания, довольно мал. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний официально подтвердил в своем аккаунте в соцсети X вспышку лихорадки Эбола в провинции Итури Демократической Республики Конго. По последним данным, зарегистрировано 246 подозреваемых случаев заболевания, из которых 65 закончились летальным исходом. Викулов усомнился, что вирус распространится за пределы региона.