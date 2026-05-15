В России усомнились, что лихорадка Эбола проникнет в страну из Конго
Россия способна справиться с лихорадкой Эбола в случае завоза заболевания из Африки, сказал НСН Георгий Викулов.
Сегодня Россия готова успешно бороться с лихорадкой Эбола, однако риск ее попадания из Конго, где сейчас зафиксирована вспышка заболевания, довольно мал. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний официально подтвердил в своем аккаунте в соцсети X вспышку лихорадки Эбола в провинции Итури Демократической Республики Конго. По последним данным, зарегистрировано 246 подозреваемых случаев заболевания, из которых 65 закончились летальным исходом. Викулов усомнился, что вирус распространится за пределы региона.
«Думаю, что вероятность распространения вируса за пределы региона низкая, потому что сейчас есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и медицинского персонала. Эболовирусная инфекция — это эндемичное заболевание, характерное преимущественно для регионов Центральной и Западной Африки. Оттуда возбудитель может попадать в Евразию и на другие континенты», — сказал Викулов.
Впрочем, отметил собеседник НСН, Россия готова к проникновению лихорадки Эбола на свою территорию.
«У России есть система “Санитарный щит” и автоматизированная система “Периметр”, которая не имеет аналогов в мире. Кроме того, у нас имеется многоуровневая инфекционная служба, работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Мы можем оказывать первую неотложную специализированную, высокотехнологичную помощь. Поэтому мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании», — подытожил он.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева заявила, что в России традиционно успешно лечат тропические болезни, но вакцины нам не нужны, поскольку случаи заражения очень редки.
