Депутаты в Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

За проект федерального закона проголосовало большинство. Как сообщается, принятию решения предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, а также консультации с врачами, общественными организациями, бизнесменами и экспертным сообществом.

Напомним, российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как сообщил президент Владимир Путин, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами.

