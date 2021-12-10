Депутаты в Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Законодательного Собрания Тверской области поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемическом благополучии граждан, который предполагает использование QR-кодов в общественных местах, сообщает телеканал «360».
За проект федерального закона проголосовало большинство. Как сообщается, принятию решения предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, а также консультации с врачами, общественными организациями, бизнесменами и экспертным сообществом.
Напомним, российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как сообщил президент Владимир Путин, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами.
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