Депутаты в Тверской области поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области поддержали внесение изменений в закон о санитарно-эпидемическом благополучии граждан, который предполагает использование QR-кодов в общественных местах, сообщает телеканал «360».

В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина

За проект федерального закона проголосовало большинство. Как сообщается, принятию решения предшествовало общественное обсуждение в Тверском государственном медицинском университете, а также консультации с врачами, общественными организациями, бизнесменами и экспертным сообществом.

Напомним, российские власти пока не приняли окончательное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как сообщил президент Владимир Путин, законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с регионами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры