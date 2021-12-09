В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина

В Роспотребнадзоре сообщили о необычных случаях нарушения антиковидных ограничений в Ростовской области.

Глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев рассказал, что охранники торговых центров зачастую формально подходят к проверке у посетителей QR-кодов.

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«По факту мы неоднократно засвидетельствовали проход по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице», - с сожалением признал Ковалев.

Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Госдуме ждут обратной связи от регионов и общественности, прежде чем рассматривать законопроекты о QR-кодах.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму два законопроекта о повсеместном введении QR-кодов. Предполагается, что их начнут применять в самолетах, поездах дальнего следования, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах с 1 февраля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурьезQR-кодРостов
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