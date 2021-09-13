COVID-панацея: Депздрав Москвы призвал прививаться без оглядки на иммунитет

Как подчеркнул Андрей Тяжельников, хронические заболевания, при адекватной поддерживающей терапии, тоже не могут стать препятствием для вакцинации.

«Если у вас есть то или иное хроническое заболевание, которое компенсировано в данный момент, вы принимаете достаточную терапию, то вакцинироваться нужно обязательно! Потому что люди с хроническими заболеваниями входят в так называемую группу риска и подвержены большему риску заразиться, а также подвержены большему риску тяжёлых осложнений», - пояснил эксперт.

В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавируса по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник. Без записи - в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах, а также павильонах «Здоровая Москва».

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