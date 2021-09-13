COVID-панацея: Депздрав Москвы призвал прививаться без оглядки на иммунитет
Москвичи, не болевшие COVID-19, всё равно должны сделать прививку от коронаируса, несмотря на уже немалое число вакцинированных. Об этом НСН заявил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Обязательно нужно вакцинироваться даже, если вы не болели, если в вашем окружении никто не болел, либо вы переболели достаточно легко. Дело в том, что опасность заражения непривитого человека остаётся достаточно высокой. Именно поэтому мы призываем всех, кто ещё не вакцинировался, прийти и сделать это», - подчеркнул главный специалист Депздрава столицы.
Как подчеркнул Андрей Тяжельников, хронические заболевания, при адекватной поддерживающей терапии, тоже не могут стать препятствием для вакцинации.
«Если у вас есть то или иное хроническое заболевание, которое компенсировано в данный момент, вы принимаете достаточную терапию, то вакцинироваться нужно обязательно! Потому что люди с хроническими заболеваниями входят в так называемую группу риска и подвержены большему риску заразиться, а также подвержены большему риску тяжёлых осложнений», - пояснил эксперт.
В Москве можно бесплатно сделать прививку от коронавируса по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник. Без записи - в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах, а также павильонах «Здоровая Москва».
Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил НСН, кто среди переболевшим COVID-19 находится в особой группе риска, и как бороться с постковидным синдромом.
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