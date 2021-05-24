COVID + грипп. Вирусолог предупредил, для кого это может оказаться фатальным

Викулов рассказал, что такое сочетание опасно для всех групп риска по COVID-19 и гриппу.

«Опасно для людей, живущих с ВИЧ, любых пациентов с иммунодефицитами, онкологических пациентов, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и тех, кто имел недавнее оперативное вмешательство с трансплантацией органов, тканей, пациентов с тяжелыми анемиями - ослабленных людей, у которых есть риск тяжелых респираторных заболеваний», - пояснил Викулов.

Вирусолог рассказал, что сейчас идет третья фаза клинических исследований комбинированной вакцины. Пока она не завершена. По словам эксперта, в случае удачного завершения испытаний смысл вакцинироваться будет в первую очередь для тех, кто находится в группе риска.

«Если представители группы риска заболеют, для них это может оказаться фатальным», - предупредил специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что коронавирус обостряет все хронические патологии организма.

«Людям, которые переболели коронавирусом, надо просто пройти качественную диспансеризацию. Это делается бесплатно. Нужно озвучить свои проблемы, чтобы состояние организма было изучено специалистами более тщательно», - посоветовал он.

