«Люди будут умирать». Мясников о новых пиках пандемии в России
Врач и телеведущий в эфире НСН объяснил, почему коронавирус не сможет побороть ни вакцинация, ни закрытие границ с другими странами.
Врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что российским властям не удастся избежать новых пиков заболеваемости коронавирусом, однако они будут сезонными. Так он ответил на заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что популяционный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться к июлю.
«Я думаю, коронавирус будет идти по планете, в том числе по нашей стране, выйдет на плато и будет тлеть, периодически прорываясь пиками, скорее всего, сезонными. Он 100% никуда не уйдет. Люди будут болеть и, к сожалению, умирать. Сформируется ли популяционный иммунитет к июлю - это очень большой вопрос. Все не так линейно просто, что мы сейчас привьем некоторое количество миллионов человек, и у нас будет популяционный иммунитет. Мы многого о коронавирусе не знаем, включая новые штаммы. Пока что российские вакцины покрывают их, но это пока. Однако на передачу этих штаммов вакцина действует значительно медленнее, чем на другие разновидности коронавируса. Тем не менее, можно утверждать, что вакцинация снизит число тяжелых случаев и число смертей. Получится ли прервать цепочку распространения? Не уверен», - отметил он.
По словам Мясникова, россиян не спасет даже закрытие границ и ограничение авиасообщения с другими странами.
«Мутации могут возникать в Москве, Нью-Йорке, Париже. Вопрос не в том, где она возникла. Вот если она пройдет естественный отбор, закрепится и выживет среди своих собратьев, тогда будет опасно. А Границы закрывай – не закрывай, вирус все равно придет. Удалось отгородиться от первой мутации коронавируса из китайской Ухани? не удалось. Вирус будет мутировать и дальше. Вакцинацию нужно наращивать, особенно группы риска. Эпидемия может и завершится к 2022 году, но коронавирус останется с человечеством навечно», - заключил врач.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что третья волны COVID-19 в России может наступить уже осенью.
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