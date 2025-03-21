COVID-19 перешел в разряд сезонных заболеваний
Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил о прекращении публикации еженедельных сводок о заболеваемости ковидом. Причиной в штабе назвали стабилизацию эпидемиологической ситуации, говорится на портале Объясняем.рф.
Отмечается, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний.
Вместе с тем Роспотребнадзор продолжит мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.
В конце февраля вирусологи из Китая обнаружили новый коронавирус летучей мыши, способный заражать людей, как COVID-19. Коронавирус летучей мыши HKU5 способен «зацепиться» за человека, так как у возбудителя очень много мутаций, также есть опасность, что вирус просто «вырвется» из лаборатории, заявил НСН руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru