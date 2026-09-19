Эксперт Варуфакис: У ЕС нет плана войны с Россией и нет мирного плана по Украине
Евросоюз не имеет плана на случай конфликта с Россией и мирного плана по Украине. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.
Экс-чиновник указал, что Европа отрезает себя от РФ, но у нее нет какого-либо плана, даже когда речь идет о противостоянии.
«Каков план, как победить в войне? Допустим, мы хотим захватить Москву... Каков план захвата Москвы? Плана нет», — отметил он в эфире YouTube-канала.
Также Варуфакис заявил, что у европейцев нет плана достижения мира на Украине. Неизвестно, как ЕС собирается помочь Киеву, Европа заняла 90 млрд евро, и это предел, «они не смогут занять больше».
Между тем главнокомандующий ВМС Великобритании Гвин Дженкинс назвал Россию «величайшей угрозой безопасности» и призвал «повысить готовность к ведению войны».
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