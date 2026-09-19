Эксперт Варуфакис: У ЕС нет плана войны с Россией и нет мирного плана по Украине

Евросоюз не имеет плана на случай конфликта с Россией и мирного плана по Украине. Об этом заявил бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис.

Экс-чиновник указал, что Европа отрезает себя от РФ, но у нее нет какого-либо плана, даже когда речь идет о противостоянии.