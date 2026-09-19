Врач предупредила, что ожирение может быть даже у стройных людей
Ожирение внутренних органов может возникнуть и у стройных людей, рассказала глава отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра Камиля Табеева. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Как отметила эксперт, не всегда масса тела отражает его состав, при нормальном весе у человека может быть мало мышц и много висцерального жира. Табеева предупредила об опасности такого жира, поскольку эта ткань метаболически активна.
Для оценки состава тела используется биоимпеданс, такое исследование позволяет с помощью слабого электрического тока определить соотношение жира и мышц. Эксперт указала, что имеет значение окружность талии. В группе риска женщины с талией более 80 сантиметров и мужчины с таким параметром свыше 94 сантиметров.
«Причины могут быть разными. Наследственность: у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в области живота. Саркопения: с возрастом или по другим причинам может снижаться мышечная масса, при этом доля жировой ткани увеличивается», - пояснила Табеева.
Также эксперт обратила внимание, что на накопление висцерального жира влияют питание с большим количеством быстрых трансжиров и углеводов и нехватка физической активности.
Ранее глава НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что у каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение, еще каждый третий страдает от избытка веса.
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