Врач предупредила, что ожирение может быть даже у стройных людей

Как отметила эксперт, не всегда масса тела отражает его состав, при нормальном весе у человека может быть мало мышц и много висцерального жира. Табеева предупредила об опасности такого жира, поскольку эта ткань метаболически активна.

Для оценки состава тела используется биоимпеданс, такое исследование позволяет с помощью слабого электрического тока определить соотношение жира и мышц. Эксперт указала, что имеет значение окружность талии. В группе риска женщины с талией более 80 сантиметров и мужчины с таким параметром свыше 94 сантиметров.

«Причины могут быть разными. Наследственность: у некоторых людей есть генетическая предрасположенность к накоплению жира в области живота. Саркопения: с возрастом или по другим причинам может снижаться мышечная масса, при этом доля жировой ткани увеличивается», - пояснила Табеева.

Также эксперт обратила внимание, что на накопление висцерального жира влияют питание с большим количеством быстрых трансжиров и углеводов и нехватка физической активности.

Ранее глава НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что у каждого третьего россиянина есть диагноз ожирение, еще каждый третий страдает от избытка веса.

