Умер один из пострадавших после утечки хладагента моряков российского судна «Калтан»

Скончался один из российских моряков, пострадавших после утечки хладагента на рыболовном судне «Калтан» в порту Пусана в Южной Корее. Об этом рассказали в генконсульстве РФ в Пусане.

В Пусане четыре человека пострадали из-за аварии на российском судне

«С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей... вследствие утечки хладагента», - говорится в сообщении.

Дипломаты выразили соболезнования близким моряка.

Ранее стало известно, что из-за аварии на судне «Калтан» пострадали четыре гражданина России, пишет «Радиоточка НСН». Один из них находился в тяжелом состоянии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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