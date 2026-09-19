Умер один из пострадавших после утечки хладагента моряков российского судна «Калтан»

«С прискорбием сообщаем о смерти 19 сентября одного из пострадавших в результате аварии на борту судна, произошедшей... вследствие утечки хладагента», - говорится в сообщении.

Дипломаты выразили соболезнования близким моряка.

Ранее стало известно, что из-за аварии на судне «Калтан» пострадали четыре гражданина России, пишет «Радиоточка НСН». Один из них находился в тяжелом состоянии.

