Китай и США проведут торгово-экономические консультации

Отмечается, что по согласованию Пекина и Вашингтона вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн возглавит делегацию, которая посетит Соединенные Штаты для проведения консультаций с американскими представителями.

«Стороны, руководствуясь важными договоренностями глав двух государств, обсудят представляющие взаимный интерес торгово-экономические вопросы», – указали в министерстве.

Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября совершит визит в США. Как ожидается, 24 сентября политик проведет переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

