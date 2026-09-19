Китай и США проведут торгово-экономические консультации
Китай и США проведут торгово-экономические консультации 19-23 сентября. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.
Отмечается, что по согласованию Пекина и Вашингтона вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн возглавит делегацию, которая посетит Соединенные Штаты для проведения консультаций с американскими представителями.
«Стороны, руководствуясь важными договоренностями глав двух государств, обсудят представляющие взаимный интерес торгово-экономические вопросы», – указали в министерстве.
Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин с 23 по 25 сентября совершит визит в США. Как ожидается, 24 сентября политик проведет переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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