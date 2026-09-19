Глава СПЧ предложил приравнять питбайки к мотоциклам

«Это все игра словами, игра терминами: питбайк вроде бы не мотоцикл, не подпадает под эти действия. Это неправда», – указал глава СПЧ.

Фадеев подчеркнул, что часто подростки используют питбайки и подвергают себя опасности. По его словам, в связи с этим необходимо внести поправки в законодательство.

Ранее завкафедрой организации и безопасности движения МАДИ Султан Жанказиев в беседе с НСН рассказал, что питбайк — скоростной и травмоопасный транспорт, и его необходимо регистрировать, при этом водители питбайков должны проходить специальное обучение.

