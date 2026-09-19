В Китае стоматологи впервые в истории исправили прикус панде

Операцию провели самцу гигантской панды по кличке Бэйся, родившемуся в 2022 году. По данным агентства, животное вскоре после рождения получило травму челюсти, специалисты опасались, что ему будет трудно жевать бамбук, и это может угрожать жизни панды. Эксперты из Центра по изучению и разведению больших панд в Чэнду и Западно-китайской стоматологической больницы успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у Бэйся, это первая подобная процедура, которую осуществили для представителя данного вида.

«Лечение позволило восстановить у животного функции прикуса и жевания до нормального состояния», - указано в сообщении.

Между тем в Московском зоопарке рассказали, что панда Катюша продолжает расти. Животное весит 85 килограммов, при этом темпы ее роста снизились по сравнению с первым годом жизни.

