Врач Мясников призвал регулярно проверять сахар в крови

Сахар в крови не должен быть выше 5,6, иначе это уже преддиабет, и нужно усиленно заниматься спортом и соблюдать диету, заявил НСН Александр Мясников.

Нельзя определять диабет по симптомам, так как они уже появляются при отметке сахара в крови 10, тогда как диабет начинается со значения 7. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В пятницу, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Как показало исследование крупной фармацевтической компании, больше половины (57%) россиян не знают свой текущий уровень сахара, тогда как сахарный диабет второго типа продолжает оставаться неинфекционной эпидемией XXI века. Мясников рассказал, у кого есть риски развития диабета.

Голод не тетка: Белковый «выключатель» аппетита сравнили с диетой

«Косвенных признаков диабета второго типа нет. Когда они появляются, уже "поздно пить Боржоми". Сухость во рту, желание много пить и часто бегать в туалет уже бывают при сахаре в крови 10 и выше. При том, что 7 - это уже диабет. То есть при сахаре 10 порог глюкозы переступает возможность почки реабсорбировать и начинает выводить сахар – это повышенная жажда и мочеиспускание. Поэтому ориентироваться на симптомы ни в коем случае нельзя. Факторами риска является генетика - 40% людей с диабетом второго типа имеют прямых родственников с диабетом. Ну и, конечно, это метаболический синдром, избыточный вес, курение и так далее. Любой человек, начиная с детского возраста, раз в год должен измерять свой сахар», - рассказал он.

Врач также отметил, что нужно обязательно проверять свой уровень сахара в крови, так как отметка в 5,7 – уже критичное значение.

«Преддиабет - это сахар 5,7, а последняя цифра нормального сахара - 5,6. Так что 5,7 - уже факт риска для сердечных болезней, и четверть этих людей потом становятся диабетиками. Поэтому обязательно надо знать свой сахар. Если он в этой серой зоне и выше, то нужно усиленно соблюдать диету, больше двигаться, может быть, даже принимать препараты типа метформина, потому что за этим стоит нечувствительность к инсулину», - уточнил Мясников.

В США утвердили ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением

Также Мясников дал рекомендации тем, у кого уже есть диабет. По его словам, есть ряд анализов, которые обязательно надо сдать.

«Ну а если у тебя уже диабет, ты должен знать цифры сахара натощак, ты обязательно должен знать гликозилированный гемоглобин. Тебе обязательно должны проверить почечную функцию, посмотреть наличие белка в моче, рассчитать клубочковую фильтрацию и обязательно проверить глаза. Если диабет первого типа начинается бурно, его не пропустишь, то обычно люди с повышенным сахаром ходят 3-4 года, и уже к моменту диагноза глаза у них поражены», - подытожил он.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что для того, чтобы снизить риски развития сахарного диабета второго типа, следует заниматься физической активностью, а также подобрать питание с помощью диетолога.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ДиабетЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры