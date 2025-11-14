«Косвенных признаков диабета второго типа нет. Когда они появляются, уже "поздно пить Боржоми". Сухость во рту, желание много пить и часто бегать в туалет уже бывают при сахаре в крови 10 и выше. При том, что 7 - это уже диабет. То есть при сахаре 10 порог глюкозы переступает возможность почки реабсорбировать и начинает выводить сахар – это повышенная жажда и мочеиспускание. Поэтому ориентироваться на симптомы ни в коем случае нельзя. Факторами риска является генетика - 40% людей с диабетом второго типа имеют прямых родственников с диабетом. Ну и, конечно, это метаболический синдром, избыточный вес, курение и так далее. Любой человек, начиная с детского возраста, раз в год должен измерять свой сахар», - рассказал он.

Врач также отметил, что нужно обязательно проверять свой уровень сахара в крови, так как отметка в 5,7 – уже критичное значение.

«Преддиабет - это сахар 5,7, а последняя цифра нормального сахара - 5,6. Так что 5,7 - уже факт риска для сердечных болезней, и четверть этих людей потом становятся диабетиками. Поэтому обязательно надо знать свой сахар. Если он в этой серой зоне и выше, то нужно усиленно соблюдать диету, больше двигаться, может быть, даже принимать препараты типа метформина, потому что за этим стоит нечувствительность к инсулину», - уточнил Мясников.