В США утвердили ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением
Госдепартамент США утвердил новые рекомендации для консульских органов по выдаче виз, ограничивающие вероятность одобрения документов для людей с рядом заболеваний. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.
Ранее СМИ сообщили, что Госдеп рекомендовал консульским службам при принятии решения по выдаче виз учитывать наличие у заявителей диабета, ожирения, прочих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических.
Келли напомнила, что внешнеполитическое ведомство ранее пользовалось правом отказывать в визе заявителям, которые «могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков» и получать медицинскую помощь в Соединенных Штатах, отнимая ресурсы здравоохранения у американцев.
«Администрация президента [США Дональда] Трампа наконец-то полностью реализует эту политику», - указала заместитель пресс-секретаря.
В свою очередь, замруководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что Вашингтон ставит на первое место интересы граждан США, а иностранцы не должны создавать дополнительные статьи расходов для бюджета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки дронов
- В США утвердили ограничения на выдачу виз лицам с диабетом и ожирением
- «Пусть попьют холодной воды»: Почему глава КНР пренебрег саммитом G20
- Восемь европейских стран подписали протокол о военной мобильности
- Telegram за день заблокировал более 500 тысяч групп и каналов
- Карпин: В 2025 году никто не отказывался играть за сборную
- В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены дом и автомобиль
- В Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота в 1,44 тысячи тонн
- В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины
- Без поводка: Кинолог поддержал ГОСТы на площадки для собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru