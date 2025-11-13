«Действительно рестораны среднего ценового сегмента теряют гостей, которые перемещаются в фастфуд. Это происходит потому, что соотечественники пытаются сэкономить. Хотя фастфуд, конечно, более вредная пища, и качество ее ниже. Нельзя сказать, что россияне не ходят в рестораны, просто они появляются в них ниже. Процент везде разный: у кого-то посещаемость падает, у кого-то находится на уровне прошлого сезона, у кого-то даже идет небольшая прибавка. Чтобы ресторан нормально функционировал, чтобы обеспечить рост цен и рост зарплаты, каждый год количество посетителей должно увеличиваться примерно на 15%. Эту ситуацию я наблюдаю и в своей франшизе — у нас показатели чуть выше, чем в прошлом году, но 15% достичь не удалось. Вторая моя франшиза “Чебурешная by Mironov”, наоборот, очень серьезно прибавила», — сказал Миронов.

Собеседник НСН также назвал естественным то, что средний чек не сократился по сравнению с прошлым годом.

«Средний чек не упал по отношению к прошлому году, но это совершенно логично, поскольку за год цены поднялись. Важно другое — то, что падает количество чеков», — подытожил он.

Ранее Миронов заявил, что в России в ресторанной сфере есть дефицит поваров, но повышение их зарплат никак не решает проблему, а иногда даже приводит к закрытию заведений из-за увеличения фонда оплаты труда и падения рентабельности.

