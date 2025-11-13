Ресторатор Миронов подтвердил отток посетителей в фастфуд
Для нормальной работы и повышения доходности ресторанам необходимо увеличивать количество посетителей на 15% ежегодно, сказал НСН Сергей Миронов.
Посетители стали переходить из ресторанов в заведения фастфуда из желания сэкономить, хотя фастфуд более вреден и проигрывает по качеству ресторанной еде. Об этом НСН заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Сегмент фастфуда в Москве фиксирует рост числа гостей, в то же в классических кафе и ресторанах посещаемость падает, сообщило издание «Коммерсантъ». Рестораны и бары Москвы потеряли 3% трафика, кафе и столовые — 1%, точки фастфуда, напротив, нарастили число чеков на 4%. Миронов подтвердил наметившуюся тенденцию, объяснив ее стремлением россиян сэкономить.
«Действительно рестораны среднего ценового сегмента теряют гостей, которые перемещаются в фастфуд. Это происходит потому, что соотечественники пытаются сэкономить. Хотя фастфуд, конечно, более вредная пища, и качество ее ниже. Нельзя сказать, что россияне не ходят в рестораны, просто они появляются в них ниже. Процент везде разный: у кого-то посещаемость падает, у кого-то находится на уровне прошлого сезона, у кого-то даже идет небольшая прибавка. Чтобы ресторан нормально функционировал, чтобы обеспечить рост цен и рост зарплаты, каждый год количество посетителей должно увеличиваться примерно на 15%. Эту ситуацию я наблюдаю и в своей франшизе — у нас показатели чуть выше, чем в прошлом году, но 15% достичь не удалось. Вторая моя франшиза “Чебурешная by Mironov”, наоборот, очень серьезно прибавила», — сказал Миронов.
Собеседник НСН также назвал естественным то, что средний чек не сократился по сравнению с прошлым годом.
«Средний чек не упал по отношению к прошлому году, но это совершенно логично, поскольку за год цены поднялись. Важно другое — то, что падает количество чеков», — подытожил он.
Ранее Миронов заявил, что в России в ресторанной сфере есть дефицит поваров, но повышение их зарплат никак не решает проблему, а иногда даже приводит к закрытию заведений из-за увеличения фонда оплаты труда и падения рентабельности.
