Врач Чернышова: Травяные чаи могут быть опасны для печени

Травяные чаи содержат активные компоненты, которые не всегда могут быть полезны для здоровья человека. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По её словам, входящие в состав травяных чаёв компоненты могут негативно повлиять на свертываемость крови и уровень сахара.

Она отметила, что от употребления таких напитков следует отказаться «беременным женщинам, людям, недавно перенесшим тяжёлые заболевания или операции».

«Не рекомендуется пить их диабетикам, аллергикам, а также тем, у кого есть тяжёлые заболевания печени или поджелудочной железы», - подчеркнула Чернышова

Эксперт добавила, что не исключена и индивидуальная непереносимость тех или иных лекарственных трав, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что в день рекомендуется выпивать не более трёх — пяти чашек чёрного или зелёного чая, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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