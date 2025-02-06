Врач Чернышова: Травяные чаи могут быть опасны для печени
Травяные чаи содержат активные компоненты, которые не всегда могут быть полезны для здоровья человека. Об этом сайту aif.ru заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.
По её словам, входящие в состав травяных чаёв компоненты могут негативно повлиять на свертываемость крови и уровень сахара.
Она отметила, что от употребления таких напитков следует отказаться «беременным женщинам, людям, недавно перенесшим тяжёлые заболевания или операции».
«Не рекомендуется пить их диабетикам, аллергикам, а также тем, у кого есть тяжёлые заболевания печени или поджелудочной железы», - подчеркнула Чернышова
Эксперт добавила, что не исключена и индивидуальная непереносимость тех или иных лекарственных трав, поэтому сначала необходимо проконсультироваться с врачом.
Ранее нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что в день рекомендуется выпивать не более трёх — пяти чашек чёрного или зелёного чая, сообщает RT.
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