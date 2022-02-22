Число госпитализированных за сутки COVID-19 выросло до 17 тысяч человек

За минувшие сутки более 17,2 тысячи человек с коронавирусом были госпитализированы в России. Это на 95,7% больше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 76 регионах страны, снижение - в девяти.