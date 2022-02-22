Число госпитализированных за сутки COVID-19 выросло до 17 тысяч человек
За минувшие сутки более 17,2 тысячи человек с коронавирусом были госпитализированы в России. Это на 95,7% больше, чем накануне, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Рост числа госпитализаций отмечен в 76 регионах страны, снижение - в девяти.
Всего выявлено за сутки 135 172 новых случая COVID-19, скончались 796 человек, заразившихся коронавирусом.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik заявил, что штамм коронавируса «омикрон», который чаще всего проходит в легкой форме, может спровоцировать ряд осложнений.
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