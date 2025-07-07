Большинство россиян высказались против налога на тунеядство

Уточняется, что среди тех, кто не поддержал налог на тунеядство, больше всего респондентов в возрасте до 30 лет - 76%.

За введение сбора выступили только 33% опрошенных, большая часть из них (44%) - граждане, родившиеся в период с 1948 по 1967 год.

Отмечается, что большинство россиян (80%) заявили, что даже если бы у них была возможность жить, не работая, то они всё равно продолжили бы трудиться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отменили сбор с граждан республики «налога на тунеядство», сообщает RT.

