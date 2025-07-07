Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области
Возгорание с частичным обрушением произошло в многоквартирном доме в Ершове Саратовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, в результате инцидента пострадали три квартиры, среди людей жертв нет.
«Организована эвакуация жильцов», - написал губернатор.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже.
Ранее управление МЧС по Еврейской автономной области заявило о взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Биробиджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области
- Большинство россиян высказались против налога на тунеядство
- СМИ: В Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины»
- В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ
- Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют
- Песков: Отставка Старовойта с поста главы Минтранса не связана с утратой доверия
- Федерация бокса РФ вынесла предупреждение спортсменке, давшей вейп орангутангу
- Песков: Москва и Баку должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками
- В Тихом океане вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Минобороны: ВСУ отступают и сдаются в плен в Днепропетровской области