Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области

Возгорание с частичным обрушением произошло в многоквартирном доме в Ершове Саратовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

СМИ: В Риме прогремел взрыв на бензоколонке

По его словам, в результате инцидента пострадали три квартиры, среди людей жертв нет.

«Организована эвакуация жильцов», - написал губернатор.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже.

Ранее управление МЧС по Еврейской автономной области заявило о взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Биробиджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: csoor.organizations.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПроисшествияСаратовская ОбластьВзрыв Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры