Взрыв газа произошёл в жилом доме в Саратовской области

По его словам, в результате инцидента пострадали три квартиры, среди людей жертв нет.

«Организована эвакуация жильцов», - написал губернатор.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, причиной инцидента стал взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже.

Ранее управление МЧС по Еврейской автономной области заявило о взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Биробиджане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

