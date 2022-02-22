Врач предупредил о последствиях легкой формы COVID-19

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит "омикрон", не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений», — указал эксперт.

По словам Болибока, омикрон-штамм вызывает довольно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов. Более того, после перенесенного в легкой форме COVID-19 могут появиться нарушения свертывающей системы крови, пишет RT.

Ранее врач-терапевт Ирина Губанова призвала проходить обследование и лечить последствия коронавируса даже после легкого течения заболевания. Эксперт указала, что это поможет узнать о возможных рисках и избежать инсультов, инфарктов, тромбозов и эмболий, отмечает Газета.ру.

