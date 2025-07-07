СМИ: В Мурманской области задержали организатора трейл-забега «Хибины»

В Мурманской области был задержан организатор трейл-забега «Хибины», в ходе которого погибли двое участников. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах региона сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства указал, что в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

«Решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения», - сказал он.

Ранее в Мурманской области погибли двое участников трейл-забега «Хибины»: жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПогибшиеЗадержаниеМурманская Область

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