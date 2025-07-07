Лучшим винным курортом мира признали «Абрау-Дюрсо»
Всемирная организация винного туризма (GWTO) признала курорт «Абрау-Дюрсо» лучшим винным курортом мира. Об этом сообщает пресс-служба администорации Краснодарского края.
Уточняется, что курорт получил награду GWTO Award - за лучшую международную практику энотуризма. Награждение состоялось в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае.
Соперниками российского курорта были винодельни из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины.
«Международная награда свидетельствует о том, что «Абрау Дюрсо» может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов», — говорится в сообщении.
В прошлом году «Абрау» приняло рекордные 600 тысяч туристов – это четверть от всей винодельческой индустрии гостеприимства в России, отмечает СМИ2.
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