Лучшим винным курортом мира признали «Абрау-Дюрсо»

Уточняется, что курорт получил награду GWTO Award - за лучшую международную практику энотуризма. Награждение состоялось в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае.

Соперниками российского курорта были винодельни из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины.

«Международная награда свидетельствует о том, что «Абрау Дюрсо» может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов», — говорится в сообщении.

В прошлом году «Абрау» приняло рекордные 600 тысяч туристов – это четверть от всей винодельческой индустрии гостеприимства в России, отмечает СМИ2.

