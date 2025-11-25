Созданный учеными гриб сможет стать хорошей альтернативой мяса для стран с большим количеством населения, однако ученые пока не пришли к однозначному мнению о том, как генномодифицированные (ГМО) продукты влияют на организм человека, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Китайские ученые создали гриб, который способен заменить мясо. За основу они взяли нитчатый гриб Fusarium venenatum, который имеет вкус и структуру мяса. Он одобрен для использования в пищу во многих странах мира, включая Великобританию, Китай и США. Исследователи уверяют, что скоро все человечество перейдет на микропротеин из грибов и дрожжей, которые станут здоровой альтернативой мясу. Важно, что на их выращивание затрачивается меньше ресурсов, а вкус и текстура неотличимы. Исследование опубликовано в журнале Trends in Biotechnology.

«Грибы - это царство растений. Аминокислотный состав грибов полностью не заменяет мясо. Гриб имеет нейтральный вкус, он прекрасно впитывает ароматы и специи, поэтому все равно это будет продукт с искусственным вкусом: вкус мяса будет достигаться за счет ароматизаторов. В данной технологии отключаются грибные гены, что делает этот гриб более легко усваиваемым, потому что стенки клеток становятся тоньше. Единственное, чего добились путем генной инженерии, что этот белок усваивается полностью. Скорость роста этого гриба тоже увеличена генетически», - пояснила Мухина.