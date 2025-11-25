Диетолог: Россия прокормит себя без ГМО-грибов, в отличие от Китая
Господдержка сельского хозяйства пока позволяет россиянам получать полноценный белок из мяса, в то время как Китай, чтобы прокормиться, создает новый гриб со вкусом мяса, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Созданный учеными гриб сможет стать хорошей альтернативой мяса для стран с большим количеством населения, однако ученые пока не пришли к однозначному мнению о том, как генномодифицированные (ГМО) продукты влияют на организм человека, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.
Китайские ученые создали гриб, который способен заменить мясо. За основу они взяли нитчатый гриб Fusarium venenatum, который имеет вкус и структуру мяса. Он одобрен для использования в пищу во многих странах мира, включая Великобританию, Китай и США. Исследователи уверяют, что скоро все человечество перейдет на микропротеин из грибов и дрожжей, которые станут здоровой альтернативой мясу. Важно, что на их выращивание затрачивается меньше ресурсов, а вкус и текстура неотличимы. Исследование опубликовано в журнале Trends in Biotechnology.
«Грибы - это царство растений. Аминокислотный состав грибов полностью не заменяет мясо. Гриб имеет нейтральный вкус, он прекрасно впитывает ароматы и специи, поэтому все равно это будет продукт с искусственным вкусом: вкус мяса будет достигаться за счет ароматизаторов. В данной технологии отключаются грибные гены, что делает этот гриб более легко усваиваемым, потому что стенки клеток становятся тоньше. Единственное, чего добились путем генной инженерии, что этот белок усваивается полностью. Скорость роста этого гриба тоже увеличена генетически», - пояснила Мухина.
По словам диетолога, новый гриб – ценное достижение для стран с большим количеством населения, однако точных данных относительно влияния генномодифицированных продуктов на организм пока нет.
«Китайские ученые хотят накормить свой миллиард населения. Для выращивания этого гриба нужно в шесть раз меньше земли, в два раза меньше пресной воды, на 44% меньше углеводов. Эта разработка нужна странам, которые хотят решить проблему роста населения и дефицита белка - даже такой белок будет хорошим подспорьем для решения этой продовольственной проблемы. Но как это генетически модифицированное растение будет сказываться на организме, неизвестно, это только изучается. Поэтому все генномодифицированные продукты в Российской Федерации запрещены. Допускается менее 1% примесей ГМО. Но китайским ученым некуда деваться, там земли истощены и проблема продуктовая стоит очень остро: там едят и насекомых, и жуков, и древесных клопов. Так что уже гриб - очень достойная альтернатива», - полагает специалист.
При условии поддержки государством сельского хозяйства, Россия еще долго способна обойтись без подобных заменителей мяса.
«Риск [распространения генномодифицированных продуктов. - Прим. НСН] сохраняется, потому что экология ухудшается, леса вырубаются, ураганы сдувают поверхностный плодородный слой почвы. Это значит, что в любом случае человечество будет обращаться к искусственным продуктам. Но пока у нас есть и червяки, и пауки - в России в этом плане есть, чем поживиться в лесах, полях и лугах. Сельское хозяйство стимулируется государством, у многих есть еще и свой приусадебный участок. Поэтому нам еще до этих проблем далеко. Но вот для других стран, где действительно бум демографии, это актуально уже сейчас», - отметила Мухина.
