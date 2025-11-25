Лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» назвали в Санкт-Петербурге

На мероприятии присутствовал президент одноименного фестиваля народный артист РФ Максим Дунаевский, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и певица Жасмин.



Лучшей пьесой фестиваля признали постановку Константина Рубинского «Летят журавли» в исполнении Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. В номинации «Лучший исполнитель главной роли» победил Дмитрий Ермак за роль Емельяна Пугачева в «Капитанской дочке» в исполнении коллектива Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Среди женщин лучшей стала Анастасия Солоха, которая сыграла Веронику Богданову в пьесе-лауреате «Летят журавли». Лучшим режиссером признали представительницу Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Нину Чусову за постановку «Человек, который смеётся».



В следующем году проведение премии запланировано в Омске. Фестиваль традиционно проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

