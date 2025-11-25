Лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» назвали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 24 ноября состоялась церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра». В 2025 году за победу боролись 111 участников со всех регионов страны, а в финал вышли коллектив из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска и Барнаула.

На мероприятии присутствовал президент одноименного фестиваля народный артист РФ Максим Дунаевский, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и певица Жасмин.

Лучшей пьесой фестиваля признали постановку Константина Рубинского «Летят журавли» в исполнении Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. В номинации «Лучший исполнитель главной роли» победил Дмитрий Ермак за роль Емельяна Пугачева в «Капитанской дочке» в исполнении коллектива Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.

Среди женщин лучшей стала Анастасия Солоха, которая сыграла Веронику Богданову в пьесе-лауреате «Летят журавли». Лучшим режиссером признали представительницу Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Нину Чусову за постановку «Человек, который смеётся».

В следующем году проведение премии запланировано в Омске. Фестиваль традиционно проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации.

ФОТО: Предоставлено пресс-службой премии «Музыкальное сердце театра» / Фотограф: Стас Левшин
