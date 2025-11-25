Татьяна Ким в открытом письме ответила на претензии банков к маркетплейсам
Основная претензия банков сводится к требованию запретить программы лояльности для покупателей при оплате кредиными организациями маркетплейсов. Об этом в своём открытом письме заявила основатель Wildberries Татьяна Ким.
Как пишет «Коммерсант», она направила документ Центробанку, властям и Федеральному собранию. В нём Ким указала, что банки могут предоставлять выгоду клиентам «по своим картам при оплате на маркетплейсах», но пользуются этой возможностью «лишь единицы».
По её словам, онлайн-площадки не ограничивают банки в развитии их программ лояльности, однако они не спешать «инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах».
«Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого», - указала Ким.
Она добавила, что у многих банков есть свои торговые платформы, а претензии к маркетплейсам говорят об их желании избавиться от конкурентов.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продвижение маркетплейсами их собственных финансовых продуктов при оплате товаров является нечестной конкуренцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
