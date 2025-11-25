ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе

Почти все здания школ на территории сектора Газа разрушены после атак Израиля с октября 2023 года. Об этом заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине, передает телеканал Al Jazeera.

«97% школьных зданий... были полностью разрушены в результате войны в анклаве», - отметил представитель организации.

Также в ЮНИСЕФ указали, что за два года в секторе Газа свыше 670 тысяч человек не имели возможности посещать учебные заведения.

Между тем СМИ сообщили, что США в долгосрочной перспективе намерены разделить анклав на две части. На контролируемой Израилем и международными силами территории начнутся восстановительные работы, при этом вторая «красная зона» останется в руинах, пишет «Свободная пресса».

