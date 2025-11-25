ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
Почти все здания школ на территории сектора Газа разрушены после атак Израиля с октября 2023 года. Об этом заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине, передает телеканал Al Jazeera.
«97% школьных зданий... были полностью разрушены в результате войны в анклаве», - отметил представитель организации.
Также в ЮНИСЕФ указали, что за два года в секторе Газа свыше 670 тысяч человек не имели возможности посещать учебные заведения.
Между тем СМИ сообщили, что США в долгосрочной перспективе намерены разделить анклав на две части. На контролируемой Израилем и международными силами территории начнутся восстановительные работы, при этом вторая «красная зона» останется в руинах, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Птаха объяснил, почему он не платил за квартиру
- Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень
- Мороз и финны: Елизавета Боярская о работе над ролью в сериале «Тоннель»
- Лавров: Европа не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине
- Лавров: Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине
- ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
- Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
- «Звучит бронебойно!»: Найк Борзов раскрыл секреты нового альбома и коллабораций
- Диетолог: Россия прокормит себя без ГМО-грибов, в отличие от Китая
- Армия России освободила Иванополье в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru