Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
Европа должна распоряжаться замороженными активами России, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в эфире радио RTL.
«Только европейцы могут принимать решение, как использовать находящиеся в Европе замороженные российские активы, поскольку они часть [европейского] плана», - отметил политик.
По словам Макрона, средства РФ находятся в Европе, и она должна распоряжаться активами.
Ранее СМИ сообщили, что США в своем плане по урегулированию украинского конфликта предложили направить часть замороженных российских активов в управляемый Вашингтоном фонд на восстановление Украины. Другую часть могут потратить на российские и американские проекты. При этом в Евросоюзе хотят использовать эти деньги для предоставления кредита Киеву.
В октябре посол Франции в России Николя де Ривьер заявлял, что Париж не поддерживает идею конфискации замороженных в ЕС российских активов, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
- Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
- «Звучит бронебойно!»: Найк Борзов раскрыл секреты нового альбома и коллабораций
- Диетолог: Россия прокормит себя без ГМО-грибов, в отличие от Китая
- Армия России освободила Иванополье в ДНР
- Пассажирам Astoria Grande объяснили, как увеличить компенсацию за сорванные экскурсии
- «Зачем надрываться?»: Банковские депозиты перестали быть самыми доходными
- Силуанов: Сейчас доллар ненадежен, мы его не используем
- В Курске введут туристический налог
- Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru