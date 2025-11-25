Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России

Европа должна распоряжаться замороженными активами России, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в эфире радио RTL.

«Только европейцы могут принимать решение, как использовать находящиеся в Европе замороженные российские активы, поскольку они часть [европейского] плана», - отметил политик.

По словам Макрона, средства РФ находятся в Европе, и она должна распоряжаться активами.

Ранее СМИ сообщили, что США в своем плане по урегулированию украинского конфликта предложили направить часть замороженных российских активов в управляемый Вашингтоном фонд на восстановление Украины. Другую часть могут потратить на российские и американские проекты. При этом в Евросоюзе хотят использовать эти деньги для предоставления кредита Киеву.

В октябре посол Франции в России Николя де Ривьер заявлял, что Париж не поддерживает идею конфискации замороженных в ЕС российских активов, напоминает «Свободная пресса».

