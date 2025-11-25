При покупке черной икры следует обращать внимание на маркировку «Честный знак» и на контрэтикетку, мошенники пользуются беспечностью и неграмотностью потребителей. Об этом НСН заявил основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая прибыли в Россию. она продается под видом оригинальной, но в 50 раз дешевле, как в онлайн-, так и в офлайн-формате в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири, сообщил Telegram-канал Mash. Викторов объяснил происходящее неграмотностью российских потребителей.

«Никакого отношения к китайской осетровой черной икре она не имеет. Такие ситуации происходят только из-за крайней неграмотности российского потребителя. Если бы у нас потребители знали о том, каким требованиям должна соответствовать икра, что на ней обязательно должна быть маркировка “Честный знак”, должна быть контрэтикетка и так далее, такие ситуации не возникали бы. Думаю, что вместо икры нечистые на руку производители в лучшем случае продают какой-то рыбный бульон, заключенный в имитацию икры. Надеюсь, что это не может нанести вред здоровью. Особенно мошенники активизируются в декабре, в сезон черной икры. Себестоимость имитации — 100-200 рублей, а продается она по 10-20 тысяч рублей за килограмм. К сожалению, ее покупали, покупают и будут покупать. Повторюсь, надо работать над культурой потребления. Большинство, к сожалению, не заморачивается насчет того, что оно ест», — сказал Викторов.