В разгуле мошенников на рынке черной икры обвинили покупателей
Торговля поддельной черной икрой процветает из-за неграмотности российского потребителя, хотя некачественной продукции на рынке за последние десять лет стало существенно меньше, сказал НСН Ярослав Викторов.
При покупке черной икры следует обращать внимание на маркировку «Честный знак» и на контрэтикетку, мошенники пользуются беспечностью и неграмотностью потребителей. Об этом НСН заявил основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
Сотни килограммов поддельной чёрной икры из Китая прибыли в Россию. она продается под видом оригинальной, но в 50 раз дешевле, как в онлайн-, так и в офлайн-формате в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири, сообщил Telegram-канал Mash. Викторов объяснил происходящее неграмотностью российских потребителей.
«Никакого отношения к китайской осетровой черной икре она не имеет. Такие ситуации происходят только из-за крайней неграмотности российского потребителя. Если бы у нас потребители знали о том, каким требованиям должна соответствовать икра, что на ней обязательно должна быть маркировка “Честный знак”, должна быть контрэтикетка и так далее, такие ситуации не возникали бы. Думаю, что вместо икры нечистые на руку производители в лучшем случае продают какой-то рыбный бульон, заключенный в имитацию икры. Надеюсь, что это не может нанести вред здоровью. Особенно мошенники активизируются в декабре, в сезон черной икры. Себестоимость имитации — 100-200 рублей, а продается она по 10-20 тысяч рублей за килограмм. К сожалению, ее покупали, покупают и будут покупать. Повторюсь, надо работать над культурой потребления. Большинство, к сожалению, не заморачивается насчет того, что оно ест», — сказал Викторов.
Собеседник также пояснил, как не нарваться на подделку при покупке черной икры.
«Китай — мировой лидер по производству черной икры, она продается в дорогущих мишленовских ресторанах, в авиакомпаниях, на круизных лайнерах. Это не тот продукт, который можно продавать за 200 рублей. Для потребителей есть маркировка «Честный знак», есть контрэтикетка — государство сделало все для того, чтобы вменяемый покупатель мог найти качественную продукцию, и защитило это рынок. Если человек этого не знает, значит, до него надо это донести через СМИ, какими-то другими путями. Выбирать лучше икру тех производителей, которые на слуху. Однако отмечу, что процент некачественной икры на рынке сегодня значительно ниже, чем десять лет назад, как раз благодаря защитным мерам. Но нормальный человек должен понимать, что икра по 10-20 тысяч рублей за килограмм, которую продают через группы в Telegram-каналах, — это развод», — подытожил он.
Ранее Викторов заявил, что практически вся икра на российских прилавках промаркирована, что говорит о ее качестве, цена на такую продукцию не может сильно упасть.
