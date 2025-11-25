Лавров: Европа не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине
25 ноября 202513:32
Европа начиная с 2014 года не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что каждый раз, когда достигался какой-либо прогресс, «эти договорённости срывались».
«Когда они сейчас говорят «не сметь без нас ничего делать»: у вас были шансы, ребята... вы их просто провалили», - сказал дипломат.
Ранее Лавров заявил, что Россия ждёт от США промежуточную версию плана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
