Лавров: Европа не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине

Европа начиная с 2014 года не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине. Как пишет RT, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Песков назвал ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией»

Он напомнил, что каждый раз, когда достигался какой-либо прогресс, «эти договорённости срывались».

«Когда они сейчас говорят «не сметь без нас ничего делать»: у вас были шансы, ребята... вы их просто провалили», - сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Россия ждёт от США промежуточную версию плана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
