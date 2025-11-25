Лавров: Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине
Россия ожидает от США промежуточной версии плана по урегулированию на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Москве официально не передавали разработанный президентом США Дональдом Трампом мирный план. При этом Россия готова к обсуждению конкретных формулировок, у страны есть каналы общения с коллегами из Соединенных Штатов.
«Мы от них ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», - подчеркнул Лавров.
Глава МИД предостерег, что в случае, если в документе будет вымаран «дух и буква Анкориджа» по ключевым зафиксированным вопросам, ситуация будет принципиально другой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о переданном Москве наброске американского плана по урегулированию, который соответствовал духу российско-американского саммита в Анкоридже.
