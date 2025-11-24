Роллами по сосудам: Чем опасен соевый соус для организма

Избыток соли далеко не всегда приводит к инфарктам и инсультам, однако она дает серьезную нагрузку на сосуды, сказал НСН Юрий Конев.

Соевый соус и другие соленые продукты стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, а лучше отказаться от соли вообще из-за ее пагубного воздействия на сосуды. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.

Любовь к суши и роллам грозит инсультом, заявил кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин Telegram-каналу «SHOT Проверка». Причиной тому — перенасыщенный натрием соевый соус, который традиционно подают к японским блюдам. Конев указал на вред соленой пищи и посоветовал употреблять ее не чаще двух раз в неделю.

«Это касается всех очень соленых продуктов, в том числе и соевого соуса. Соль вообще не требуется человеку, если он ест нормальное количество овощей и фруктов. Привычка подсаливать появилась из-за того, что люди стали сначала использовать соль как консервант, поскольку холодильников не было. Люди привыкли к подсоленным продуктам, но любой избыток соли чрезвычайно вреден. Конечно, инфаркты и инсульты — это крайние случаи, но нарушить функции сосудов организма соль может. Соленые продукты лучше вообще не есть, но раз или два в неделю все-таки можно», — сказал Конев.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что людям, страдающим гипертонией и атеросклерозом, стоит ограничить употребление икры в пищу, однако икра вряд ли приведет к переизбытку соли в организме, если воспринимать ее как деликатес.

