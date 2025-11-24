Соевый соус и другие соленые продукты стоит употреблять не чаще двух раз в неделю, а лучше отказаться от соли вообще из-за ее пагубного воздействия на сосуды. Об этом НСН заявил доктор медицинских наук, гериатр Юрий Конев.

Любовь к суши и роллам грозит инсультом, заявил кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин Telegram-каналу «SHOT Проверка». Причиной тому — перенасыщенный натрием соевый соус, который традиционно подают к японским блюдам. Конев указал на вред соленой пищи и посоветовал употреблять ее не чаще двух раз в неделю.