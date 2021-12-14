Чат-боты заработали в детских поликлиниках Москвы

Электронный чат-бот будет проводить опрос о состоянии здоровья юного пациента перед приёмом у педиатра. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, при записи детей в возрасте до 15 лет на вопросы электронного помощника будут отвечать родители или законные представители, а подростки старшего возраста смогут пройти опрос чат-бота самостоятельно.

Во взрослых поликлиниках к списку специалистов, которые работают с электронной формой предварительного опроса пациентов, добавлены оториноларингологи и офтальмологи. Как сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева, внедрение новых технологий позволяет увеличить время непосредственного общения врача и пациента.

«Основная цель - чтобы как можно больше времени у доктора и у пациента нашлось для того, чтобы детализировать состояние и осмотреть, больше было времени для дачи рекомендаций по лечению непосредственно по тому заболеванию, которое диагностировалось и уточнилось в процессе осмотра», - пояснила Наталья Шиндряева.