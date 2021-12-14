Чат-боты заработали в детских поликлиниках Москвы
Электронный чат-бот будет проводить опрос о состоянии здоровья юного пациента перед приёмом у педиатра. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, при записи детей в возрасте до 15 лет на вопросы электронного помощника будут отвечать родители или законные представители, а подростки старшего возраста смогут пройти опрос чат-бота самостоятельно.
Во взрослых поликлиниках к списку специалистов, которые работают с электронной формой предварительного опроса пациентов, добавлены оториноларингологи и офтальмологи. Как сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева, внедрение новых технологий позволяет увеличить время непосредственного общения врача и пациента.
«Основная цель - чтобы как можно больше времени у доктора и у пациента нашлось для того, чтобы детализировать состояние и осмотреть, больше было времени для дачи рекомендаций по лечению непосредственно по тому заболеванию, которое диагностировалось и уточнилось в процессе осмотра», - пояснила Наталья Шиндряева.
Говоря о процессе работы пациента с чат-ботом, главный врач напомнила, что никаких специальных приложений в своё мобильное устройство скачивать не нужно. Предложение заполнить анкету придёт автоматически после записи к врачу через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) или сайт mos.ru. Пациенту нужно будет просто перейти по ссылке из SMS или пуш-уведомления и в специальной форме опроса указать на жалобы, какие препараты он принимает, сообщить, чем он ещё болел в своей жизни и другую важную информацию. По оценкам Натальи Шиндряевой, пациенты очень активно пользуются новым сервисом.
«Есть такой термин «приверженность к терапии» - тем самым пациент понимает, что он такой же участник лечебного процесса. То есть соблюдение тех рекомендаций, которые дал врач усиливается. Это было отмечено, когда мы начали использовать чат-бот только для терапевтов», - сказала врач.
Ранее в мэрии Москвы сообщили, что цифровой помощник был запущен в феврале этого года. С начала августа чат-бот стал помогать москвичам вносить в электронные медицинские карты сведения о перенесенных травмах, операциях, аллергии, патологиях, принимаемых лекарствах или особенностях образа жизни. Если пациентом или врачом ранее уже были внесены эти сведения в медкарту, то чат-бот не будет собирать анамнез повторно. За все время работы чат-ботом воспользовались уже почти 600 тыс. москвичей.
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