Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице, а также поздравил его врачей с наступающим Днем педиатра.

Новый корпус трансфузиологии — единственный в России специализированный центр для детской крови, который дает возможность вдвое увеличить оборот и подготовку донорской крови, закрывая почти все потребности столицы.

Собянин напомнил, что сейчас в Москве продолжается строительство ряда уникальных корпусов: детский центр в больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке.

«Проводится реконструкция десятков детских поликлиник и существующих корпусов, как здесь, в Морозовской больнице. Так что я уверен, что детское здравоохранение Москвы получит новый качественный уровень», — добавил мэр.

Градоначальник пообещал, что власти столицы продолжат системно заниматься развитием детского здравоохранения.

Кроме того, Собянин поздравил коллектив больницы с наступающим Днем педиатра, который медики отмечают 20 ноября. Мэр подчеркнул, что в столичной системе детского здравоохранения заняты около 5 тысяч врачей.

«Хотел выразить слова признательности от имени всех москвичей за вашу работу, за вашу заботу о маленьких москвичах, за профессиональный уровень, который вы показываете — достойный уровень работы», — сказал Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с созданием Городского центра детской трансфузиологии все педиатрические и акушерские стационары столицы объединят в единую информационно-логистическую сеть, которая обеспечит централизованный выбор и распределение компонентов крови для детей. На базе центра будет действовать специализированная детская консультативная трансфузиологическая бригада.

Центр детской трансфузиологии, размещенный в двухэтажном корпусе №9, капитально отремонтировали за счет средств благотворителя ПАО «Россети Московский регион». Для оснащения центра закупили 127 единиц современного медицинского оборудования, которое позволяет заготавливать компоненты крови в детских дозах, в том числе для новорожденных. С открытием центра объемы заготовки крови и ее компонентов увеличатся 5 тыс. до 10 тыс. литров в год. Кроме того, на базе центра планируется проведение профильного обучения до 500 специалистов в год.

