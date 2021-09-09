ФМБА разрабатывает вакцину против всех видов COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило о новых разработках универсальной вакцины против всех штаммов вируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала глава агентства, экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, новый препарат будет работать против всех видов коронавируса.



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ФОТО: РИА Новости
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