«Бушует месяц!»: Спад заболеваемости штаммом коронавируса XEС наступит к Новому году

Новый штамм коронавируса XEС протекает более активно, поэтому уже к Новому году наступит снижение заболеваемости. Об этом в беседе с НСН рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

В России зарегистрировали два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC (рекомбинанта двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.) — в Ростовской области и в Уфе, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. Роспотребнадзор ранее отмечал, что XEC быстро распространяется и проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона. Тимаков отметил, что новый подвид FLiRTа более быстрый и уже скоро россиян ждет вторая волна.