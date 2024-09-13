В России резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за новых вариантов штамма FLiRT
В России резко выросло число инфицированных COVID-19 из-за мутации новых вариантов штамма коронавируса, входящих в сублинию FLiRT, которая позволяет им обходить иммунную систему человека, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
Как подчеркнули в ведомстве, именно такие варианты штамма сейчас широко распространились на территории России.
«Заболеваемость COVID-19 взлетела сразу на 17,3%», - отметили в Роспотребнадзоре.
Также такие варианты имеют повышенную заразность в сравнении с их предшественниками, добавили в ведомстве.
Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия попросила РФ уволить со службы всех индийцев, принимающих участие в СВО
- Роскомнадзор заблокировал на «Яндекс Музыке» новый альбом «Касты»
- Похороны Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате
- В ДНР три человека погибли при ракетном обстреле ВСУ
- Сальдо: В Херсонской области осуждены два диверсанта
- Военкор Поддубный дал первое интервью после выписки из НИИ Склифосовского
- Грузовик подорвался на мине в Белгородской области
- Ким Чен Ын принял Шойгу в Пхеньяне
- В Госдуму внесли проект о платном образовании для иностранцев в РФ
- Кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявят новые обвинения в домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru