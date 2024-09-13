В России резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за новых вариантов штамма FLiRT

Как подчеркнули в ведомстве, именно такие варианты штамма сейчас широко распространились на территории России.

«Заболеваемость COVID-19 взлетела сразу на 17,3%», - отметили в Роспотребнадзоре.

Также такие варианты имеют повышенную заразность в сравнении с их предшественниками, добавили в ведомстве.

Ранее заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 20% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

