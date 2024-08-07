На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT
В Ивано-Франковской области умерла пациентка, инфицированная новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины Руслан Савчук.
По его словам, инфицирование пациентки было подтверждено лабораторными исследованиями. Чиновник уточнил, что женщина была госпитализирована с высокой температурой и в тяжелом состоянии. После того как ее состояние немного улучшилось, ее перевели в терапевтическое отделение. Однако через несколько дней она скончалась.
Савчук добавил, что с момента госпитализации прошло 20 дней, в течение которых медики предоставляли пациентке всю необходимую помощь. В регионе пока не зафиксировано других случаев заражения новым штаммом коронавируса.
5 августа главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о трех первых зарегистрированных случаях заболевания новым штаммом FLiRT в стране, передает «Радиоточка НСН».
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