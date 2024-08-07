На Украине зафиксировали смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

В Ивано-Франковской области умерла пациентка, инфицированная новым штаммом коронавируса FLiRT. Об этом сообщил директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины Руслан Савчук.

По его словам, инфицирование пациентки было подтверждено лабораторными исследованиями. Чиновник уточнил, что женщина была госпитализирована с высокой температурой и в тяжелом состоянии. После того как ее состояние немного улучшилось, ее перевели в терапевтическое отделение. Однако через несколько дней она скончалась.

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Савчук добавил, что с момента госпитализации прошло 20 дней, в течение которых медики предоставляли пациентке всю необходимую помощь. В регионе пока не зафиксировано других случаев заражения новым штаммом коронавируса.

5 августа главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о трех первых зарегистрированных случаях заболевания новым штаммом FLiRT в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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